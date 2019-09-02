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02 сентября 2019, понедельник, 14:41 281
Кабмин 2019-09-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме

Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Кабинет Министров решил проводить заседания в закрытом для средств массовой информации режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства в понедельник, передают Українські Новини.

"Мы сменим формат проведения заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватным для страны, на территории которой ведутся боевые действия. После заседания будем встречаться с прессой и сообщать какие решение приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что открытой должна быть публичная информация и доступ к государственным учреждениями.

Так, по его словам сейчас обсуждается возможность свободного доступа граждан на территорию возле здания правительства.

После вступительного слова он попросил СМИ покинуть зал заседания и переместиться в пресс-центр.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин.

Ранее премьер-министр Украины Гончарук заявил, что переформатирует заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом".

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