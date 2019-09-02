Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме

Кабинет Министров решил проводить заседания в закрытом для средств массовой информации режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства в понедельник, передают Українські Новини.



"Мы сменим формат проведения заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватным для страны, на территории которой ведутся боевые действия. После заседания будем встречаться с прессой и сообщать какие решение приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - сказал Гончарук.



Премьер отметил, что открытой должна быть публичная информация и доступ к государственным учреждениями.



Так, по его словам сейчас обсуждается возможность свободного доступа граждан на территорию возле здания правительства.



После вступительного слова он попросил СМИ покинуть зал заседания и переместиться в пресс-центр.



Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин.



Ранее премьер-министр Украины Гончарук заявил, что переформатирует заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом".