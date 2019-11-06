Члени уряду розповіли, що відбувається на закритих засіданнях Кабміну

У вересні новий Кабінет Міністрів вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі, що стало найбільшою відмінністю уряду Олексія Гончарука від попередніх.

Після таких засідань прем'єр-міністр Олексій Гончарук проводить брифінги, на яких журналісти мають можливість задати питання. Члени Кабміну розповіли журналістам "Української правди", як проходять закриті засідання.

"Зрозумій, при журналістах не може бути відвертої дискусії. От, наприклад, у нас були спори стосовно кредитування житла для молоді. І деякі міністри казали, що це питання не на часі, давайте зараз в дороги вкладемо і ще щось. Чи при камерах хтось посмів би сказати, що кредитування молоді не пріоритет? Та ніколи в житті! Тобто на закритих засіданнях ми можемо чесно спілкуватися одне з одним", – розповідає один з членів Кабміну.

Як зазначили міністри журналістам на умовах анонімності, Кабмін засідає у дружній атмосфері.

Коли Гончарук розуміє, що якась важлива для ОПУ постанова може не пройти, він починає переконувати своїх колег у важливості такого голосування. Однак все одно залишає вибір за кожним.

"Олексій не переламує і не хитрує. От він кожному дає слово. Часом дає аж забагато висловлюватися. От ніби вже все зрозуміло, ми готові приймати якесь рішення, але все одно продовжується говоріння", – каже один з членів уряду.

На засіданнях уряду досить акуратно себе поводить Арсен Аваков, до якого призначення молоді міністри остерігалися.

Та зараз вони ледь не в захваті від міністра внутрішніх справ і ставляться до нього як до такого собі "урядового ветерана", в якого можна запитувати поради.

"Аваков – "обаяшка" на засіданнях. Ще ні разу не було, щоб він з кимось сварився чи когось необгрунтовано критикував. Виступає по ділу. Може вказувати на якісь процесуальні помилки, наводити приклади, типу: "друзі, якщо ми зараз зробимо так, то це неправильно. Ми п'ять років тому робили схожу помилку і так нічого не вирішується". Тобто Аваков – це такий собі кладязь досвіду" – захоплено розповідає УП один з нових урядовців.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а витрати - на 10. Крім того, Кабмін спрогнозував збільшення середньої зарплати українців до 13 тисяч в 2020 році.