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  • Геращенко высмеяла бронежилеты членов комитета Рады по нацбезопасности на заседании в Золотом
06 ноября 2019, среда, 15:55 229
Политика 2019-11-06T15:55:02+02:00
Українські Новини
Геращенко высмеяла бронежилеты членов комитета Рады по нацбезопасности на заседании в Золотом

Геращенко высмеяла бронежилеты членов комитета Рады по нацбезопасности на заседании в Золотом

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября.

"Слуги и Донбасс или д...не поїхало в турне...", - прокомментировала выездное заседание сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Геращенко поинтересовалась, зачем членам комитета каски и бронежилеты, если на участке уже развели войска.

"Для Селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска :)", - написала она.

По мнению Геращенко, так члены комитета стаят под сомнение слова президента о разведении и безопасности жителей Золотого и Станицы Луганской.

Она сказала, что люди, переходящие КПВВ в районе Станицы явно негативно воспримут появление депутатов из киева в бронежилетах и касках.

"Смешно и стыдно", - подытожила Геращенко.

Она подчеркнула, что бронежилеты нужны во время сражений, но не для сэлфи.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.


Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.
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