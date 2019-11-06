Геращенко высмеяла бронежилеты членов комитета Рады по нацбезопасности на заседании в Золотом

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября. "Слуги и Донбасс или д...не поїхало в турне...", - прокомментировала выездное заседание сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Геращенко поинтересовалась, зачем членам комитета каски и бронежилеты, если на участке уже развели войска. "Для Селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска :)", - написала она. По мнению Геращенко, так члены комитета стаят под сомнение слова президента о разведении и безопасности жителей Золотого и Станицы Луганской. Она сказала, что люди, переходящие КПВВ в районе Станицы явно негативно воспримут появление депутатов из киева в бронежилетах и касках. "Смешно и стыдно", - подытожила Геращенко. Она подчеркнула, что бронежилеты нужны во время сражений, но не для сэлфи. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.