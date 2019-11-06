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  • Зеленский поручил Кабмину разработать программу развития авиапромышленности
06 ноября 2019, среда, 15:40 155
Политика 2019-11-06T15:49:36+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину разработать программу развития авиапромышленности

Зеленский поручил Кабмину разработать программу развития авиапромышленности

Кабмин, Оксана Маркарова, Тимофей Милованов, Владимир Зеленский, Авиапромышленность
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать и утвердить программу развития авиационной промышленности в 2020-2025 годах.

Об этом он сообщил на совещании по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" в ходе рабочего визита в Харьковскую область, передают Українськi Новини.

"(Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею) Милованову и (министру финансов Оксане) Маркаровой - подготовить и внести на утверждение Кабинета Министров государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на ближайшие пять лет", - сказал он по итогам совещания.

Зеленский также акцентировал внимание на необходимости проведения расширенного совещания с правительством и силовиками по проблемным вопросам "Укроборонпрома".

Он призвал гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса согласовать с премьер-министром Алексеем Гончаруком в течение недели дату такого совещания.

"Состояние предприятий концерна "Укроборонпром", которое мы увидели, ужасно. Нам надо срочно встретиться, согласовать план действий", - сказал он.

Приоритетным вопросом Президент назвал погашение залолженности предприятий работникам по заработной плате.

Зеленский также обратился к бизнесмену Александру Ярославскому с просьбой помочь обеспечить "человеческие условия" работы сотрудникам предприятий.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. 

Также Зеленский поручил Кабмину ежегодно обнародовать результаты целей устойчивого развития Украины. 


Тем временем Кабмин по поручению Зеленского рассмотрит введение регистрации места проживания по декларативному принципу. 

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