Кабмин по поручению Зеленского рассмотрит введение регистрации места проживания по декларативному принципу

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть введение регистрации места проживания по декларативному принципу, путем подачи заявления в электронной форме.

Об этом говорится в указе Президента №647 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмину поручается проработать введение регистрации места жительства по декларативному принципу, путем подачи заявления в электронной форме с обеспечением незыблемости прав собственника, а также синхронизировать соответствующие реестры территориальных общин с национальными электронными ресурсами.

Также правительство должно будет внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги по оформлению права на земельный участок.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Кабмин утвердил электронный документооборот между органами исполнительной власти с 1 октября.

Тем временем правительство намерено до конца 2019 года провести инвентаризацию в части бумажного документооборота в стране и по ее результатам подготовить план цифровизации Украины в 2020 году.