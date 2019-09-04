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04 сентября 2019, среда, 22:46 132
Политика 2019-09-04T22:47:16+03:00
Українські Новини
Кабмин по поручению Зеленского рассмотрит введение регистрации места проживания по декларативному принципу

Кабмин по поручению Зеленского рассмотрит введение регистрации места проживания по декларативному принципу

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть введение регистрации места проживания по декларативному принципу, путем подачи заявления в электронной форме.

Об этом говорится в указе Президента №647 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмину поручается проработать введение регистрации места жительства по декларативному принципу, путем подачи заявления в электронной форме с обеспечением незыблемости прав собственника, а также синхронизировать соответствующие реестры территориальных общин с национальными электронными ресурсами.

Также правительство должно будет внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги по оформлению права на земельный участок.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Кабмин утвердил электронный документооборот между органами исполнительной власти с 1 октября.

Тем временем правительство намерено до конца 2019 года провести инвентаризацию в части бумажного документооборота в стране и по ее результатам подготовить план цифровизации Украины в 2020 году.

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