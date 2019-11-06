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06 листопада 2019, середа, 15:45 24
Політика 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розробити програму розвитку авіапромисловості

Зеленський доручив Кабміну розробити програму розвитку авіапромисловості

Оксана Маркарова, Володимир Зеленський, Тимофій Милованов, Авіапромисловість
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити і затвердити програму розвитку авіаційної промисловості в 2020-2025 роках.

Про це він повідомив на нараді з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" в ході робочого візиту в Харківську область, передають Українські Новини.

"(Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію) Милованову і (міністру фінансів Оксані) Маркаровій - підготувати і внести на затвердження Кабінету Міністрів України державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на найближчі п'ять років", - сказав він за підсумками наради.

Зеленський також акцентував увагу на необхідності проведення розширеної наради з урядом і силовиками з проблемних питань "Укроборонпрому".

Він закликав гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса узгодити з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком протягом тижня дату такої наради.

"Стан підприємств концерну "Укроборонпром", який ми побачили, жахливий. Нам треба терміново зустрітися, узгодити план дій", - сказав він.

Пріоритетним питанням Президент назвав погашення заборгованості підприємств працівникам із заробітної плати.

Зеленський також звернувся до бізнесмена Олександра Ярославського з проханням допомогти забезпечити "людські умови" роботи працівникам підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі.

Також Зеленський доручив Кабміну щорічно оприлюднювати результати цілей сталого розвитку України.


Тим часом Кабмін за дорученням Зеленського розгляне введення реєстрації місця проживання за декларативним принципом.

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