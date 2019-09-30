Зеленский поручил Кабмину ежегодно обнародовать результаты целей устойчивого развития Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров внедрить систему мониторинга реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и ежегодно до 1 марта обнародовать его результаты.

Об этом говорится в указе №722 от 30 сентября, передают Українськi Новини.



Глобальные цели устойчивого развития до 2030 года были провозглашены в 2015 году резолюцией Генеральной ассамблеии Организации Объединенных Наций, а с учетом специфики развития Украины они изложены в национальном докладе "Цели устойчивого развития Украины".



"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины. Кабинету Министров Украины поручено обеспечить приведение в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений анализа прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и по результатам такого анализа в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию", - говорится в указе.



Цели устойчивого развития Украины до 2030 предусматривают: содействие экономическому росту и занятости для всех; преодоление бедности; преодоление голода и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; сокращение неравенства; обеспечение гендерного равенства; обеспечение здорового образа жизни; обеспечение качественного образования; содействие построению миролюбивого и открытого общества, обеспечение доступа к правосудию для всех.



Также они предусматривают принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата; защиту и восстановление экосистем, рациональное лесопользование и остановку процесса утраты биоразнообразия; обеспечение доступа к недорогим и современным источникам энергии; создание устойчивой инфраструктуры, содействие индустриализации и инновациям.



Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает программу деятельности на пять лет: что за программа ждет украинцев.



Ранее, в воскресенье вечером, неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020.