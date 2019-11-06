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06 ноября 2019, среда, 14:26 12
Общество 2019-11-06T14:26:15+02:00
Українські Новини
Актрису российских сериалов Аброськину не впустили в Украину и отправили из "Борисполя" обратно

Актрису российских сериалов Аброськину не впустили в Украину и отправили из "Борисполя" обратно

Запрет въезда, Российские актеры
Маргарита Аброськина. Фото: vk/user/m.abroskina
Маргарита Аброськина. Фото: vk/user/m.abroskina

Молодую российскую актрису Маргариту Аброськину, известную по сериалу "Толя-робот", не пустили в Украину. 25-летняя артистка прилетела в Киев на съемки в очередном фильме. Но из аэропорта "Борисполь" ее завернули обратно в Минск. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, а Радио Свобода сообщает, что речь идет именно о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.

Как уведомляет Государственная пограничная служба, среди пассажиров рейса из Минска обнаружили гражданку РФ, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. За нарушение украинского законодательства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года.

"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", — говорится в официальном сообщении.

Сама актриса ситуацию пока не комментирует.

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год в Украину не впустили почти 700 россиян.

Ранее в Украину не впустили ирландцев с георгиевскими ленточками и криками "ДНР - вперед".

Также в Украину не пустили депутата Госдумы России и вернули обратным рейсом.

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