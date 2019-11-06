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06 листопада 2019, середа, 14:26 20
Суспільство 2019-11-06T14:27:15+02:00
Українські Новини
Актрису російських серіалів Аброськіну не впустили в Україну і відправили з "Борисполя" назад

Актрису російських серіалів Аброськіну не впустили в Україну і відправили з "Борисполя" назад

Заборона в'їзду, російські артисти
Маргарита Аброськіна. Фото: vk/user/m.abroskina
Маргарита Аброськіна. Фото: vk/user/m.abroskina

Молоду російську актрису Маргариту Аброськину, відому по серіалу "Толя-робот", не пустили в Україну. 25-річна артистка прилетіла в Київ на зйомки в черговому фільмі. Але з аеропорту "Бориспіль" його завернули назад. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, а Радіо Свобода повідомляє, що мова йде саме про 25-річну акторку серіалів Маргариту Аброськіну.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, серед пасажирів рейсу з Мінська виявили громадянку РФ, яка в 2018 році незаконно відвідувала окупований Крим. За порушення українського законодавства росіянці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

"З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь", — йдеться в офіційному повідомленні.

Сама актриса ситуацію поки не коментує.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік в Україну не впустили майже 700 росіян.

Раніше в Україну не впустили ірландців з георгіївськими стрічками і криками "ДНР - вперед".

Також в Україну не пустили депутата Держдуми Росії і повернули зворотним рейсом.

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