С завтрашнего дня въезд грузовиков в Киев по самой популярной трассе ограничат

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила поэтапно ограничить въезд грузового транспорта в часы пик с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, начиная с введения такого ограничения 7 ноября на житомирской трассе.

Об этом на брифинге сообщили представители киевской власти, передают Українськi Новини.

Заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин отметил, что решение об ограничении въезда в Киев грузовых автомобилей с 07:00 до 20:00 было принято Киевсоветом еще в 2013 году, но власти Киева начали его выполнять только в этом году.

"Решение предусматривает ограничение доступа к городу с 7:00 до 20:00, но мы понимаем, что это много времени и по началу мы будем ограничивать только в час пик с 7:00 до 10:00 и с 16:00 или 17:00 до 20:00… Мы начинаем работать в направлении Житомира, потом по результатам мы выберем следующее направление, скорее всего это будет Одесса", - сказал Рахматуллин.

Он отметил, что ограничения касаются грузовиков весом свыше 4,5 тонн, они могут использовать логистические центры, перегружаться на небольшие грузовые автомобили и въезжать в город.

Начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля отметил, что ежедневно в Киев въезжает 50 тыс. фур.

В часы пик, когда будет ограничен въезд в город, фуры будут парковаться на подъездах к Киеву.

Зозуля отметил, что ограничение въезда для грузовиков уже работает на бориспольской трассе и это уменьшило пробки на дороге.

Как сообщали Українськi Новини, въезд в Киев закроют для грузовых автомобилей. Также грузовому транспорту нельзя будет ездить по определенному перечню улиц.

Напомним, Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль. Также с первого ноября на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.