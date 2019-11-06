подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 13:45 49
Внешняя политика 2019-11-06T13:45:23+02:00
Українські Новини
Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину

Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину

Украина, Нато, Оценочная миссия
Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Украина-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

В Украину прибыла оценочная миссия НАТО, которая будет готовить рекомендации к отчету о выполнении Украиной Годовой национальной программы (ГНП). Об этом говорится в заявлении миссии Украины при НАТО на странице в Facebook.

"6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - говорится в сообщении.

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина-НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

После того, как Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с НАТО, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.

В 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей

Позже Президент Владимир Зеленский ранее просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

Больше новостей о: Украина Нато Оценочная миссия

Архив
Новости
Никаких убытков от внедрения "Роттердам+" нанесено не было, - Трохимец 14:05
Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов 14:02
Игорь Гужва: На парламентских слушаниях власть презентовала планы по уничтожению свободы слова 13:59 Мнение
Реальных оснований для реприватизации "Укртелекома" нет, – СМИ 13:57
Дела о нападении на журналистов буду под особым контролем Авакова и министерства 13:51
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok