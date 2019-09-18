По требованию НСЖУ Рада решила провести парламентские слушания по безопасности журналистов

Верховная Рада приняла решение провести парламентские слушания на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" 6 ноября.\r\nЗа принятие проекта постановления №2129 проголосовали 335 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nКабинет Министров должен подготовить информационно-аналитические материалы к слушаниям до 28 октября.\r\nНа слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и международных организаций, ученых и экспертов, а также журналисты из числа работников общеукраинских и региональных средств массовой информации.\r\nВпервые НСЖУ потребовал провести парламентские слушания в 2017 году в годовщину убийства Павла Шеремета в связи с ростом агрессии против представителей СМИ. Но при президентстве порошенко власть игнорировала требования журналистов и слушания проходили на уровне союза журналистов.\r\nКак сообщали Українські Новини, летом 2019 года Национальный союз журналистов (НСЖУ) требовал проведения парламентских слушаний о безопасности журналистов.\r\nПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время масштабной конференции ОБСЕ по правам человека, которая проходила в Варшаве (Польша), заявил, что угрозы и нападения на журналистов являются ключевой проблемой в реализации свободы слова в мире.\r\nРанее НСЖУ потребовал разобраться с нападением на журналистку во время съемок в Киеве.