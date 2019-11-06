Спочатку безпеку журналістів, а потім лякайте кримінальною відповідальністю, - голова НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи ініціативу міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського про намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією, зазначив, що починати потрібно з забезпечення безпеки журналістів.

Про це він сказав, виступаючи на парламентських слуханнях щодо безпеки роботи журналістів, передають Українські Новини.

"Починати потрібно з безпеки. Захистіть найбільшу цінність – людське життя, життя і здоров'я журналіста. Спочатку безпека, а потім лякайте кримінальної відповідальності", - заявив Томіленко.

Він наголосив, що протистояння з журналістами внаслідок згубне для будь-якої влади.

"Шановні депутати і шановні високопосадовці. Воювати з пресою і свідомо не захищати журналістів означає одне – свідомо скорочувати термін свого перебування у владі", - зазначив Томіленко.

Він додав, що в середньому в Україні кожні 5 днів відбувається випадок агресії проти журналіста, а Міжнародна федерація журналістів через системну безкарність злочинів проти журналістів включила Україну до переліку небезпечних для журналістів країн поряд з Філіппінами, Перу, Палестиною і Сомалі.

Також Томіленко додав, що в питанні безпеки журналістів не можна розділяти їх на групи в залежності від політичних уподобань чи редакційної політики.

"Говорячи про безпеку журналістів ми не ділимо їх на своїх і чужих, правильних і неправильних, патріотичних або неугодних і ми закликаємо працівників медіа – підтримайте свого колегу, який постраждав від нападу – навіть якщо ви не поділяєте редакційну політику його медіа, тоді і вам допоможуть у біді. Солідарність і слово – це єдиний наш захист у боротьбі з безкарністю", - сказав Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, ініціатива Міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського про введення кримінальної відповідальності ЗМІ в разі спотворення громадської думки викликає тривогу у міжнародних організацій.

На вимогу НСЖУ Рада вирішила провести парламентські слухання з безпеки журналістів.