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  • Вместо килограмм будут штуки: украинская таможня переходит на новую метрику оценки товаров
06 ноября 2019, среда, 13:08 454
Экономика 2019-11-06T13:10:43+02:00
Українські Новини
Вместо килограмм будут штуки: украинская таможня переходит на новую метрику оценки товаров

Вместо килограмм будут штуки: украинская таможня переходит на новую метрику оценки товаров

Таможня, Стоимость, Максим Нефедов, Метрическая система, Оценка товаров
Таможня. Украина. Фото: Facebook/ Max Nefyodov
Таможня. Украина. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Государственная таможенная служба Украины, которая не выполнила план по доходам бюджета на 12%, собирается постепенно переходить на новую систему оценки товаров. Теперь вместо килограмм планируется исчислять товары в штуках.

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефедов на своей странице на Facebook.

"Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни - это доллары на кг. Причины очевидны - вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Здесь бы написать "не нами заведено - не нам и менять", но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в "штуки "и т.д.", - написал Нефедов.

Он отметил, что без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет.

Как сообщали Українські Новини, Глава Офиса Президента Андрей Богдан считает Нефедова неэффективным руководителем, но с очень большим потэнциалом.

Напомним,  китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited обвинил главу таможенной службы Максима Нефедова в распространении недостоверной информации.

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