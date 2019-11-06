Суд арестовал без права залога 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

Коминтерновский районный суд арестовал без права залога 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Cуд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без альтернативы залога.

Ему сообщено о подозрении по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

Девочка отдыхала 2 ноября со своими друзьями, после чего не вернулась домой.

Полиция нашла тело девушки утром 3 ноября в лесополосе на территории Лиманского района.

Причиной ее смерти стало удушение.

Как сообщали Українські Новини, полицейские обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки в Одесской области. Полиция задержала 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Одесской области.

Ранее суд также арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

До этого убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.