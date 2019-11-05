Милованов признался, что голосовал за Порошенко

Планирующий бороться с коррупцией с помощью амнистии министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на выборах Президента Украины голосовал за бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом Милованов рассказал в интервью изданию "Цензор.net", передают Українські Новини.

"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа" с Дмитрием Разумковым (спикер парламента, - ред.) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа", - ред), дорабатывал программу для обучения в Трускавце", - заявил министр экономики.

Милованов рассказал, что понял, что у него появилось доверию к Зеленскому во время своего преподавания новоизбранным депутатам "Слуги народа" в Трускавце.

"Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце", - заявил Милованов.

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестклимат в Украине. Ранее Милованов заявил, что его никогда особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт.