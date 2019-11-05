подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 12:48 553
Внешняя политика 2019-11-05T12:53:26+02:00
Українські Новини
Милованов признался, что голосовал за Порошенко

Милованов признался, что голосовал за Порошенко

Тимофей Милованов, Петр Порошенко, Выборы Президента Украины, министр экономики
Тимофей Милованов.
Тимофей Милованов.

Планирующий бороться с коррупцией с помощью амнистии министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на выборах Президента Украины голосовал за бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом Милованов рассказал в интервью изданию "Цензор.net", передают Українські Новини.

"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа" с Дмитрием Разумковым (спикер парламента, - ред.) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа", - ред), дорабатывал программу для обучения в Трускавце", - заявил министр экономики.

Милованов рассказал, что понял, что у него появилось доверию к Зеленскому во время своего преподавания новоизбранным депутатам "Слуги народа" в Трускавце.

"Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце", - заявил Милованов.

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестклимат в Украине. Ранее Милованов заявил, что его никогда особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт.

Больше новостей о: Тимофей Милованов Петр Порошенко Выборы Президента Украины министр экономики

Архив
Новости
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10% 13:00
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok