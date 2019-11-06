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06 листопада 2019, середа, 11:42 11
Кабмін 2019-11-06T12:30:02+02:00
Українські Новини
Кабмін спрогнозував збільшення середньої зарплати українців до 13 тисяч у 2020 році

Кабмін спрогнозував збільшення середньої зарплати українців до 13 тисяч у 2020 році

Кабмін, середня зарплата, Держбюджет, Тимофій Милованов, міністр економіки
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, який в інтерв'ю зізнався про те, що на виборах голосував за Петра Порошенка, повідомив про зростання середньої зарплатні українців. Про це він повідомив на своїй сторінці на Facebook.

Він надав новий макроекономічний прогноз Кабміну, згідно з яким передбачено річне зростання середньої зарплати українців майже на 2 тис. грн.

Милованов зазначив, що в 2020 році очікується середня зарплата в 12 497 грн, у 2021 році — 14 187 грн, а в 2022 році — 16 047 грн.

"Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 року склала 10 687 грн", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук презентував проект держбюджету на 2020 рік і заявив, що буде передбачено скорочення на 10% витрат на утримання чиновників.

Також Кабінет міністрів зобов'язав усі державні установи виплачувати зарплату співробітникам і витрати у безготівковій формі, що дозволить скоротити кількість паперових документів і заощадити мінімум 60 мільйонів гривень на рік.

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