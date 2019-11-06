5 областей повністю завершили підключення житлових будинків і соцфонду до опалення

За станом на 08:30 6 листопада в Україні до систем опалення підключено 93,6% соціальних об'єктів і 89,4% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Менше 50% житлового фонду підключено до опалення в Одеській (46,2%) та Херсонській (7,9%) областях, Чернівецька область призупинила подачу теплоносія у житлові будинки.

Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Житомирській, Сумській та Миколаївській областях.

Менше 50% об'єктів соцсфери підключено до опалення в Чернівецькій області (11,9%).

У Києві до опалення підключено 99,9% об'єктів соціальної сфери та 99,4% житлового фонду.

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