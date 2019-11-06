подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Последняя зарплата Мангула на должности председателя НАПК составила 222 тыс. гривен
06 ноября 2019, среда, 10:48 151
Политика 2019-11-06T10:57:06+02:00
Українські Новини
Последняя зарплата Мангула на должности председателя НАПК составила 222 тыс. гривен

Последняя зарплата Мангула на должности председателя НАПК составила 222 тыс. гривен

зарплаты чиновников, НАПК , Национальное агентство по предотвращению коррупции, Александр Мангул
Фото: nazk.gov.ua
Фото: nazk.gov.ua

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в октябре составила 222,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 24,4 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,2 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 24,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3,7 тыс. гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временной недееспособности или материальной помощи на оздоровление - 157,5 тыс гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за октябрь 119,6 тыс. гривен (оклад - 18,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 6,7 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 18,7 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 тыс. гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временной недееспособности или материальной помощи на оздоровление - 73,4 тыс. гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала в октябре 121,7 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за октябрь 278 тыс. гривен и 127,4 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, председатель НАПК заработал в сентябре 118,6 тыс. гривен.

Исполняющей обязанности председателя НАПК назначили Наталью Новак.

Ранее НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщины" и "Голоса".

Больше новостей о: зарплаты чиновников НАПК Национальное агентство по предотвращению коррупции Александр Мангул

Архив
Новости
Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году 11:42
Октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру 11:39
Информация о расследовании дела Порошенко тайна, - НАБУ 11:30
5 областей полностью завершили подключение жилых домов и соцфонда к отоплению 11:30
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - Котко 11:21
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok