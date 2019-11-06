Последняя зарплата Мангула на должности председателя НАПК составила 222 тыс. гривен

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в октябре составила 222,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 24,4 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,2 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 24,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3,7 тыс. гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временной недееспособности или материальной помощи на оздоровление - 157,5 тыс гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за октябрь 119,6 тыс. гривен (оклад - 18,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 6,7 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 18,7 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 тыс. гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временной недееспособности или материальной помощи на оздоровление - 73,4 тыс. гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала в октябре 121,7 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за октябрь 278 тыс. гривен и 127,4 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, председатель НАПК заработал в сентябре 118,6 тыс. гривен.

Исполняющей обязанности председателя НАПК назначили Наталью Новак.

Ранее НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщины" и "Голоса".