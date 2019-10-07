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07 октября 2019, понедельник, 12:48 246
Политика 2019-10-07T14:30:03+03:00
Українські Новини
Председатель НАПК заработал в сентябре 118,6 тыс. гривен

Председатель НАПК заработал в сентябре 118,6 тыс. гривен

Фото: nazk.gov.ua
Фото: nazk.gov.ua

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в сентябре составила 118,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 44,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 22,3 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 44,7 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 6,7 тыс. гривен, индексация - 215 гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за сентябрь 170 тыс. гривен (оклад - 13,1 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 4,7 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 13,1 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 2 тыс. гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временной недееспособности или материальной помощи на оздоровление - 137,4 тыс. гривен, индексация - 82 гривны).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала в сентябре 91,3 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за сентябрь 91,3 тыс. гривен и 76,2 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя НАПК Мангула в августе составила 96 тыс. гривен.

27 сентября НАПК направило в НАБУ выводы о нарушениях в делкарациях Данилюка.

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