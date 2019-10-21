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21 октября 2019, понедельник, 10:35 388
Верховная Рада и партии 2019-10-21T10:36:38+03:00
Українські Новини
НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщини" и "Голоса"

НАПК нашло нарушения в отчетах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщини" и "Голоса"

Верховная Рада, Батьківщина, Голос, НАПК , Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Партия Шария
Фото: wikipedia
Фото: wikipedia

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в отчетах партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос" за 2-й квартал 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

В частности, Нацагентство завершило анализ 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2-й квартал 2019 года, по его результатам утвержден 121 вывод.

58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях в отчетах 78 партий.

В частности, нарушения выявлены у "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Батькивщини" и "Голоса".

В отчетах парламентских партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, о чем НАПК составит протоколы об админнарушениях.

Нарушения выявлены и у партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Гражданская позиция", "Демальянса", "Коммунистическая партия Украины", "Конгресс украинских националистов", "Национальный корпус", "Наши".

Также сообщается о нарушениях в партии Шария, Радикальной партии Олега Ляшка, партиях "Объединение "Самопомощь", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "Сила и честь", "УДАР Виталия Кличко", "Украинская стратегия Гросмана" и "5.10".

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя НАПК Наталию Новак.

11 октября суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко как кандидату в Президенты.

Кроме того НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка.

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