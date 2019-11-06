Остання зарплата Мангула на посаді голови НАПК склала 222 тис. гривень

Заробітна плата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Мангула в жовтні склала 222,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула склав 24,4 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 12,2 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 24,4 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 3,7 тис. гривень, оплата в середньому за період відпустки, відрядження, тимчасової недієздатності або матеріальної допомоги на оздоровлення - 157,5 тис гривень.

Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк заробив за жовтень 119,6 тис. гривень (оклад - 18,7 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 6,7 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 18,7 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 3 тис. гривень, оплата в середньому за період відпустки, відрядження, тимчасової недієздатності або матеріальної допомоги на оздоровлення - 73,4 тис. гривень).

Колишній голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила в жовтні 121,7 тис. гривень.

Члени НАЗК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за жовтень 278 тис. гривень та 127,4 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, голова НАЗК заробив у вересні 118,6 тис. гривень.

Виконуючою обов'язки голови НАЗК призначили Наталію Новак.

Раніше НАЗК знайшло порушення у звітах "Слуги народу", "Опозиційної платформи", "Батьківщини" і "Голосу".