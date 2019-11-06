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06 ноября 2019, среда, 09:46 102
Общество 2019-11-06T09:51:39+02:00
Українські Новини
ЧП в Кировограде: две третьих города осталось без отопления

ЧП в Кировограде: две третьих города осталось без отопления

Газ, Кировоград, Газопровод, Отопление, Отключение отопление
Ремонт газопровода. Фото: Facebook: Андрей Райкович
Ремонт газопровода. Фото: Facebook: Андрей Райкович

После отчета Минрегиона о начале отопительного сезона, в котором по состоянию на 4 ноября тепло подключили в 90% соцобъектов и 85% жилья, сегодня, 6 ноября, часть жилых домов в Кировограде остались без отопления. Об этом сообщает на своей странице в Facebook городской глава Андрей Райкович.

Жителям придется мерзнуть из-за работ на газопроводе, которые незаконно проводило одно из местных предприятий. 

"Одно из предприятий, расположенное рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода. Работы несанкционированные, без каких-либо согласований и разрешений. В результате повредили газопровод среднего давления! Кировоградгазу пришлось отключить ПЗК. Она остается в рабочем режиме, и только ждет подачи газа", - сообщает Райкович.

Он заверил, что власти сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в жилищный фонда и объекты социальной инфраструктуры города.

Дыра в газопроводе. Фото: Facebook: Андрей РайковичДыра в газопроводе. Фото: Facebook: Андрей Райкович

Как сообщали Українські Новини, из-за проблем с отоплением в Херсоне уроки в школах стали по 35 минут из-за холода.

Напомним, если после начала отопительного сезона батареии остались холодными, есть список мест, в который можно обратиться за помощью.

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