ЧП в Кировограде: две третьих города осталось без отопления

Жителям придется мерзнуть из-за работ на газопроводе, которые незаконно проводило одно из местных предприятий.

"Одно из предприятий, расположенное рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода. Работы несанкционированные, без каких-либо согласований и разрешений. В результате повредили газопровод среднего давления! Кировоградгазу пришлось отключить ПЗК. Она остается в рабочем режиме, и только ждет подачи газа", - сообщает Райкович.

Он заверил, что власти сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в жилищный фонда и объекты социальной инфраструктуры города.

Дыра в газопроводе. Фото: Facebook: Андрей Райкович

Как сообщали Українські Новини, из-за проблем с отоплением в Херсоне уроки в школах стали по 35 минут из-за холода.

Напомним, если после начала отопительного сезона батареии остались холодными, есть список мест, в который можно обратиться за помощью.