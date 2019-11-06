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06 листопада 2019, середа, 09:46 20
Суспільство 2019-11-06T12:30:04+02:00
Українські Новини
Катастрофа в Кропивницькому: дві третіх міста залишилося без опалення

Катастрофа в Кропивницькому: дві третіх міста залишилося без опалення

Газ, Кіровоградська область, опалення, Відключення опалення, газопровід
Ремонт газопроводу. Фото: Facebook: Андрій Райкович
Ремонт газопроводу. Фото: Facebook: Андрій Райкович

Після звіту Мінрегіону про початок опалювального сезону, в якому станом на 4 листопада тепло підключили в 90% соцоб'єктів і 85% житла, сьогодні, 6 листопада, частина житлових будинків у Кропивницькому залишилися без опалення. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook міський голова Андрій Райкович.

Жителям доведеться мерзнути через роботи на газопроводі, які незаконно проводило одне з місцевих підприємств.

"Одне з підприємств, що розташоване поруч з південно-західною котельнею, почало роботи на своїй гілці газопроводу. Роботи несанкціоновані, без будь-яких погоджень та дозволів. В результаті пошкодили газопровід середнього тиску! Кіровоградгазу довелось відключити ПЗК. Вона залишається в робочому режимі, і лише чекає подачі газу.", - повідомляє Райкович.

Він запевнив, що влада зробить все можливе, щоб якомога швидше відновити подачу тепла в житловий фонд та об'єкти соціальної інфраструктури міста.

Дірка в газопроводі. Фото: Facebook: Андрій РайковичДіра в газопроводі. Фото: Facebook: Андрій Райкович

Як повідомляли Українські Новини, через проблеми з опаленням у Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин з-за холоду.

Нагадаємо, якщо після початку опалювального сезону батареї залишилися холодними, є список місць, в який можна звернутися за допомогою.

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