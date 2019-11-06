Катастрофа в Кропивницькому: дві третіх міста залишилося без опалення

Після звіту Мінрегіону про початок опалювального сезону, в якому станом на 4 листопада тепло підключили в 90% соцоб'єктів і 85% житла, сторінці у Facebook міський голова Андрій Райкович.

Жителям доведеться мерзнути через роботи на газопроводі, які незаконно проводило одне з місцевих підприємств.

"Одне з підприємств, що розташоване поруч з південно-західною котельнею, почало роботи на своїй гілці газопроводу. Роботи несанкціоновані, без будь-яких погоджень та дозволів. В результаті пошкодили газопровід середнього тиску! Кіровоградгазу довелось відключити ПЗК. Вона залишається в робочому режимі, і лише чекає подачі газу.", - повідомляє Райкович.

Він запевнив, що влада зробить все можливе, щоб якомога швидше відновити подачу тепла в житловий фонд та об'єкти соціальної інфраструктури міста.

Діра в газопроводі. Фото: Facebook: Андрій Райкович

Як повідомляли Українські Новини, через проблеми з опаленням у Херсоні уроки в школах стали по 35 хвилин з-за холоду.

Нагадаємо, якщо після початку опалювального сезону батареї залишилися холодними, є список місць, в який можна звернутися за допомогою.