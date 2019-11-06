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  • В Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября: лидирует проспект Победы, центр и Оболонь
06 ноября 2019, среда, 09:38 522
Общество 2019-11-06T09:38:57+02:00
Українські Новини
В Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября: лидирует проспект Победы, центр и Оболонь

В Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября: лидирует проспект Победы, центр и Оболонь

Смог, Загрязнение атмосферы, загрязнение воздуха, Смог в Киеве
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva

В Киеве названы месте, где были зафиксированы вредные примеси в воздухе за неделю в начале ноября. Так, по данным стационарных постов наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с 29 октября по 4 ноября 2019 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержанием:

- взвешенных веществ - в 1,2-1,3 раза на проспекте Победы (возле метро "Святошин") и Бессарабской площади;

- диоксида серы - в 2,9-3,1 раза на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,6-2,6 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории);

- диоксида азота - в 4,2-4,9 раза - на улицах Инженер Бородина, Каунасской, проспекте Победы; в 3,2-3,8 раза на площадях Демеевской, Бессарабской, Победы и Оболонском проспекте; в 2,1-2,8 раза - на всех постах наблюдений, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

- формальдегида - в 2,0-2,4 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 29 октября по 4 ноября 2019 было проанализировано 1503 пробы воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдалось некоторое снижение среднесуточных концентраций оксида углерода, диоксида азота и формальдегида, содержание других загрязняющих веществ в воздухе почти не изменился.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни в Киеве метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Тем временем из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

Также Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Еще ранее над Украиной повисли тучи из грязного смога. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы

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