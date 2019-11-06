Українці почали активніше купувати авто: найпопулярнішим став Volkswagen Passat

У жовтні 2019 року порівняно з жовтнем 2018 року імпорт вживаних автомобілів збільшився в 2,3 раза до 27 тис. одиниць. Тим часом, податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Минулого місяця українці зареєстрували 27 тис. старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це максимальний результат, за винятком перших трьох місяців року, коли за пільговими ставками активно легалізуються "євробляхери", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішим ввезеними автомобілем місяці був Volkswagen Passat - 4,4 тис. авто.

У жовтні українці привезли і зареєстрували 2,4 тис. автомобілів Skoda.

На третьому місці опинилася машина марки Ford з результатом у 2,3 тис. одиниць.

Також в ТОП-5 брендів, які ввозяться в Україну легкових автомобілів з пробігом, потрапили Renault - 2,2 тис. авто і Opel - 1,8 тис. авто.

Всього з початку року українську "прописку" отримали 349 тис. ввезених з інших країн старих легкових автомобілів, що в 4 рази більше, ніж роком раніше.

Як повідомляли Українські Новини, введення штрафів за "євробляхи" вчергове відстрочили. Тим часом у Верховній Раді зареєстрований зареєстрований законопроект, яким пропонується скасувати акцизний податок на всі без винятку автомобілі з 2021 року.