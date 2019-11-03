подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
ONLINE
4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

03 ноября 2019, воскресенье, 23:56 2680
Транспорт 2019-11-04T09:51:53+02:00
Українські Новини
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты

Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты

Законопроект, Автомобили, Рада, Евробляхи, купить авто, акциз на автомобили
Автомобили. Фото: pixabay.com
Автомобили. Фото: pixabay.com

После того, как введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили, в Верховной Раде зарегистрирован зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить акцизный налог на все без исключения автомобили с 2021 года.

Автор законопроекта законопроект №2342 депутат Алексей Ковалев от "Слуги народа", сообщает "Auto 24".

С 1 января 2021 года, согласно тексту законопроекта, предлагается отменить акцизный налог на все авто и кузова к ним, включая те, которые были в использовании. А со дня вступления в действие этого Закона в течение 180 дней – изменить порядок растаможивания подержанных авто. В частности, ставку акциза для них будут рассчитывать по той же формуле, что и для новых, без повышающих коэффициентов. Однако эта норма будет действовать только для тех транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию Украины до дня вступления в силу этого законопроекта. Фактически, по сниженным акцизам предлагают растаможивать только так называемые "евробляхи". Другим законопроектом предлагается не штрафовать "евробляхи" во время этого периода.

Кроме того, проектом предусмотрено, что при ввозе для нужд государства пожарных авто, скорой помощи и передвижных медицинских клиник, а также всех раритетных авто старше 30 лет, не будут приниматься во внимание экологические нормы, которым они отвечают.

Проект закона №2342 за 29.10.2019 внесен и зарегистрирован в парламенте. Для того, чтобы он стал законом, ему необходимо пройти обсуждение в комитетах, голосование в сессионном зале парламента и подписание главой государства.

Как сообщали Українські Новини, в Украине стартовали сезонные скидки на автомобили. В сентябре самой популярной маркой среди украинцев стала Renault. Тем временем рынок украинских легковушек вырос в два раза.

Больше новостей о: Законопроект Автомобили Рада Евробляхи купить авто акциз на автомобили

Архив
Новости
Курс валют в обменниках подскочил в начале недели 11:10
Долги "Яблуневого Дара" выставлены на торги, - адвокат 11:00
Никаких конвертов: чиновники будут получать зарплату безналом 10:44
Смертельная авария в Киеве. Скриншот dtp.kiev.ua
Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации 10:40
Вячеслав Чечило: Если в Слуге народа не понимают кто их избиратель, то им на смену должны прийти другие политсилы 10:39 Мнение
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok