Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты

После того, как введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили, в Верховной Раде зарегистрирован зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить акцизный налог на все без исключения автомобили с 2021 года.

Автор законопроекта законопроект №2342 депутат Алексей Ковалев от "Слуги народа", сообщает "Auto 24".

С 1 января 2021 года, согласно тексту законопроекта, предлагается отменить акцизный налог на все авто и кузова к ним, включая те, которые были в использовании. А со дня вступления в действие этого Закона в течение 180 дней – изменить порядок растаможивания подержанных авто. В частности, ставку акциза для них будут рассчитывать по той же формуле, что и для новых, без повышающих коэффициентов. Однако эта норма будет действовать только для тех транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию Украины до дня вступления в силу этого законопроекта. Фактически, по сниженным акцизам предлагают растаможивать только так называемые "евробляхи". Другим законопроектом предлагается не штрафовать "евробляхи" во время этого периода.

Кроме того, проектом предусмотрено, что при ввозе для нужд государства пожарных авто, скорой помощи и передвижных медицинских клиник, а также всех раритетных авто старше 30 лет, не будут приниматься во внимание экологические нормы, которым они отвечают.

Проект закона №2342 за 29.10.2019 внесен и зарегистрирован в парламенте. Для того, чтобы он стал законом, ему необходимо пройти обсуждение в комитетах, голосование в сессионном зале парламента и подписание главой государства.

Как сообщали Українські Новини, в Украине стартовали сезонные скидки на автомобили. В сентябре самой популярной маркой среди украинцев стала Renault. Тем временем рынок украинских легковушек вырос в два раза.