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25 октября 2019, пятница, 06:30 156
Туризм 2019-10-25T06:30:02+03:00
Українські Новини
Туры в Турцию осенью подешевели в два раза: как бюджетно отдохнуть

Туры в Турцию осенью подешевели в два раза: как бюджетно отдохнуть

Турция, Отдых, Отдых в Труции
Турция. Фото: makintour.com
Турция. Фото: makintour.com

Последние недели октября и первые ноября – наиболее выгодные для тех, кто запланировал отпуск в Турции. Сейчас эта средиземноморская страна предлагает различные варианты отдыха от привычного для многих формата "все включено", который уже ограничивают, до квартир или апартаментов.

Как пишет "Сегодня", з всех курортов украинцы, по статистике, чаще всего выбирают Анталью. Там ежегодно отдыхают сотни тысяч наших соотечественников.

"В 2018 году у нас было 700 тысяч украинцев. Уже сейчас видим, что в этом году цифра будет больше" – отмечает глава управления туризма Антальи Ибрагим Акар.

Самые экономные отдыхают осенью. Во время бархатного сезона в Анталье существенно меньше туристов, нет семей с детьми. А значит дешевеют и туры. Температура воздуха и воды опускается + 25, и стоимость путевок падает вполовину.

"С 1 сентября цена падает процентов на 20. И к середине октября цена уменьшается процентов на 30-40. К концу октября, можно найти скидки в 50%" – говорит соучредитель туристической компании Елена Бойко.

Альтернатива "пакетным" турам – небольшие гостиницы. Некоторые, в самом центре Антальи, гордятся своей историей. Зданиям по 250 лет. У входа – картинные галереи с портретами родственников владельцев. Они здесь жили раньше.

"Выбирая "все включено", люди не выходят за пределы отеля. У нас останавливаются те, кто любит много путешествовать и пробовать еду в разных местах" – рассказывает руководитель одного из таких отелей Али Риза Бэй.

Те, кому неуютно в номерах, рассматривают квартиры. Формат "апарт-отеля" в Турции развивается на протяжении последних нескольких лет. Украинцы приезжают сюда и арендуют дачи-квартиры, обставленные всем необходимым. Есть внутри даже тележка – чтобы ходить с ней на рынок.

В подобных многоэтажках – по 124 квартиры, с мебелью и с бытовой техникой. Нет ни прислуги, ни шведского стола, ни привычных для гостиниц администраторов. И внутри – это норма для турецких новостроек – находится несколько бассейнов и даже хамам.

Напомним, власти Египта ввели новые запреты для туристов: что нельзя делать в стране

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