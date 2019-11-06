подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
06 ноября 2019, среда, 06:20 1101
Общество 2019-11-06T06:20:01+02:00
Українські Новини
Лайфхак для владельцев "евроблях": как работает калькулятор растаможки авто

Лайфхак для владельцев "евроблях": как работает калькулятор растаможки авто

Растаможка, растаможка евроблях, Калькулятор растаможки
Еврономера. Фото: autocentre.ua
Еврономера. Фото: autocentre.ua

Владельцы "евроблях" начали активно регистрировать подержанные автомобили, а узнать, как растаможить авто с иностранной регистрацией теперь можно онлайн с помощью специального калькулятора. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы на странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Полное название онлайн-инструмента - калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля. Как отметили в ДТС сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких именно налогов необходимо будет оплатить за ввоз подержанной или новой машины из-за границы. Также он показывает информацию о минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы.

В базе доступна информация о миллионе машин, то есть более чем 2300 моделей.

Для того, чтобы посчитать стоимость растаможивания "евробляхи", надо перейти по ссылке, далее заполнить раздел "Характеристики", указать марку, модель, страну происхождения, тип двигателя, объем двигателя в см кв. и год изготовления, период использования машины. В следующем разделе следует указать цену авто в долларах. После заполнения всех данных калькулятор вычислит сколько надо заплатить владельцу "евробляхи" за растаможку.

Шаблон калькулятора растаможки. Фото: facebook.com/Нова митницяШаблон калькулятора растаможки. Фото: facebook.com/Нова митниця

Напомним, налоги за растаможку "евроблях" в очередной раз отстрочили, после того, как штраф за нерастаможенные автомобили должен был вступить в действие еще 22 августа. Теперь владельцев подержанных автомобилей с иностранной регистрацией освободили от налогов до 20 ноября. Хотя скидка 25% на растаможку автомобилейпрекратила действовать в мае 2019. Но Рада передумала.

Больше новостей о: Растаможка растаможка евроблях Калькулятор растаможки

Архив
Новости
Renault укрепляет позиции на авторынке Украины: топ-5 автомобильных марок 07:20
Колоть или нет: зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать 07:05
Электроэнергия скоро подорожает. А обещанное повышение зарплаты учителям придется подождать 07:00 Мнение
Лайфхак для владельцев "евроблях": как работает калькулятор растаможки авто 06:20
После падения гривна резко подскочила: курс валют на 6 ноября 06:05
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
При Зеленском схемы в энергетике никуда не делись, – Землянский 09:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok