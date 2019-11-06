Лайфхак для владельцев "евроблях": как работает калькулятор растаможки авто

Владельцы "евроблях" начали активно регистрировать подержанные автомобили, а узнать, как растаможить авто с иностранной регистрацией теперь можно онлайн с помощью специального калькулятора. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы на странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Полное название онлайн-инструмента - калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля. Как отметили в ДТС сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких именно налогов необходимо будет оплатить за ввоз подержанной или новой машины из-за границы. Также он показывает информацию о минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы.

В базе доступна информация о миллионе машин, то есть более чем 2300 моделей.

Для того, чтобы посчитать стоимость растаможивания "евробляхи", надо перейти по ссылке, далее заполнить раздел "Характеристики", указать марку, модель, страну происхождения, тип двигателя, объем двигателя в см кв. и год изготовления, период использования машины. В следующем разделе следует указать цену авто в долларах. После заполнения всех данных калькулятор вычислит сколько надо заплатить владельцу "евробляхи" за растаможку.

Шаблон калькулятора растаможки. Фото: facebook.com/Нова митниця

Напомним, налоги за растаможку "евроблях" в очередной раз отстрочили, после того, как штраф за нерастаможенные автомобили должен был вступить в действие еще 22 августа. Теперь владельцев подержанных автомобилей с иностранной регистрацией освободили от налогов до 20 ноября. Хотя скидка 25% на растаможку автомобилейпрекратила действовать в мае 2019. Но Рада передумала.