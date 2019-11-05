Меркель заявила, что если бы жила в ГДР - то получила бы загранпаспорт и уехала бы в США

Ангела Меркель рассказала, что бы она делала на пенсии, если бы Берлинскую стену не разрушили и ГДР до сих пор существовала бы. Об этом Меркель сказала в интервью для Spiegel.

"Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения - кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать", - рассказала она.

Канцлер добавила, что в этой ситуации она бы "осмотрела и ФРГ", но "свою первую поездку хотела бы совершить в Америку... из-за размера, многообразия, культуры".

"Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина - это была моя мечта", - сказала Меркель.

Как сообщали Українськi Новини, а вот Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель.

Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже. А Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, так как "не может".