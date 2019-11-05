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05 листопада 2019, вівторок, 19:59 9
Кабмін 2019-11-05T20:16:10+02:00
Українські Новини
У держбюджеті-2020 на "державу в смартфоні" грошей не передбачили, - Федоров

У держбюджеті-2020 на "державу в смартфоні" грошей не передбачили, - Федоров

Кабмін, Михайло Федоров, діджиталізація, Держбюджет-2020, держава у смартфоні

Кошти в проекті державного бюджету на 2020 рік на проект "держава в смартфоні" не передбачені.

Про це написав віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - написав він.

Міністр заявив, що надіється на міжнародну допомогу та волонтерство, а також на фінансування у 2021 році.

"Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на цьому етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація — це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив Федоров.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів збільшив доходи державного бюджету-2020 до другого читання (без трансфертів) на 14,18 млрд гривень, витрати – на 10 млрд гривень.

Раніше Федоров презентував бренд цифрової держави і Міністерства цифровий трансформації, а також заявив, що держслужби мають вести трансляції і влоги замість прес-релізів.

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