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  • День шоколадного торта и именины Марка и Валерия: что еще празднуют 7 ноября
07 ноября 2019, четверг, 05:49 60
Жизнь 2019-11-07T07:58:12+02:00
Українські Новини
День шоколадного торта и именины Марка и Валерия: что еще празднуют 7 ноября

День шоколадного торта и именины Марка и Валерия: что еще празднуют 7 ноября

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Шоколадный торт. Фото: рixabay.com
Шоколадный торт. Фото: рixabay.com

Вчера, 6 ноября, отмечали День освобождения Киева, день начос, именины Ивана и другие памятные даты, сегодня, 7 ноября, не менее насыщенный день на события. Українські Новини расскажут, какой сегодня праздник.

В мире:

  • День шоколадного торта в Швеции
  • День новой эры (обновления) в Тунисе
  • День оперы в Венгрии
  • Национальный день в Северной Каталонии, Франция
  • Национальный день горького шоколада с миндалем в США
  • Международный день африканского писателя
  • Фестиваль Тоху Емонг у жителей Лота-Наги из Индии (праздник после уборки урожая)

Именины 7 ноября празднуют:

  • Валерий
  • Маркиян (Марк)
  • Савин
  • Мартирий
  • Валериан
  • Анастасий
  • Хрисанф (Хрисанф)
  • Тавифа

Религиозные праздники:

  • Мученика Анастасия
  • Мучеников Маркиана и Мартирия
  • Преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских
  • Праведной Тавифы

Что интересного в мире произошло 7 ноября:

  • В 1917 году началась Октябрьская революция.
  • В 1951 году первый в Украине телевизионный центр начал работу в Киеве.
  • В США в 2000 году Буш-младший Джордж стал президентом

Как сообщали Українські Новини, несмотря на неутешительный зимний прогноз, где синоптики обещают морозы и снег, 7 ноября в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

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