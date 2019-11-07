День шоколадного торта и именины Марка и Валерия: что еще празднуют 7 ноября

Вчера, 6 ноября, отмечали День освобождения Киева, день начос, именины Ивана и другие памятные даты, сегодня, 7 ноября, не менее насыщенный день на события. Українські Новини расскажут, какой сегодня праздник.

В мире:

День шоколадного торта в Швеции

День новой эры (обновления) в Тунисе

День оперы в Венгрии

Национальный день в Северной Каталонии, Франция

Национальный день горького шоколада с миндалем в США

Международный день африканского писателя

Фестиваль Тоху Емонг у жителей Лота-Наги из Индии (праздник после уборки урожая)

Именины 7 ноября празднуют:

Валерий

Маркиян (Марк)

Савин

Мартирий

Валериан

Анастасий

Хрисанф (Хрисанф)

Тавифа

Религиозные праздники:

Мученика Анастасия

Мучеников Маркиана и Мартирия

Преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских

Праведной Тавифы

Что интересного в мире произошло 7 ноября:

В 1917 году началась Октябрьская революция.

В 1951 году первый в Украине телевизионный центр начал работу в Киеве.

В США в 2000 году Буш-младший Джордж стал президентом

Как сообщали Українські Новини, несмотря на неутешительный зимний прогноз, где синоптики обещают морозы и снег, 7 ноября в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.