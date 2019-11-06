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  • День освобождения Киева, день начос и именины Ивана: что сегодня празднуют в Украине и мире
06 ноября 2019, среда, 05:51 165
Жизнь 2019-11-06T13:15:05+02:00
Українські Новини
День освобождения Киева, день начос и именины Ивана: что сегодня празднуют в Украине и мире

День освобождения Киева, день начос и именины Ивана: что сегодня празднуют в Украине и мире

Праздники, именины, 6 ноября, памятные даты, какой сегодня день, какой сегодня праздник
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В Украине и мире сегодня, 6 ноября, отмечается несколько памятных и праздничных дат, в то время как синоптики в этот день прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Українські Новини расскажут, какой сегодня праздник.

В Украине:

  • 6 ноября отмечается День освобождения Киева.

В мире:

  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • Национальный день малярии в Южной Африке.
  • День шведской культуры в Финляндии
  • День саксофона
  • Национальный день начос в США
  • Национальный день баскетбола в США (традиционное, но неофициальный праздник).
  • День посадки деревьев в Республике Конго
  • Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Именины 6 ноября празднуют:

  • Иван
  • Акакий
  • Панас
  • Арефий (Арефа)
  • Елезвой
  • Нердон
  • Папий (Папа),
  • Секлетея
  • Сысой
  • Феофил.

Религиозные праздники:

  • 6 ноября - день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Икона прославилась даром исцелять от мучительных болезней. К ней также обращаются те, кто находится в скорби и печали.
  • Мученика Арефы и иже с ним
  • Преподобного Феофила, затворника Печерского
  • мученицы Синклитикии
  • день постный

Как сообщали Українькі Новини, Кабмин определил, сколько рабочих и праздничных дней на Рождество будет в 2020 году. Ранее в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда).

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