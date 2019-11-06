День освобождения Киева, день начос и именины Ивана: что сегодня празднуют в Украине и мире

В Украине и мире сегодня, 6 ноября, отмечается несколько памятных и праздничных дат, в то время как синоптики в этот день прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Українські Новини расскажут, какой сегодня праздник. В Украине: 6 ноября отмечается День освобождения Киева. В мире: Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Национальный день малярии в Южной Африке. День шведской культуры в Финляндии День саксофона Национальный день начос в США Национальный день баскетбола в США (традиционное, но неофициальный праздник). День посадки деревьев в Республике Конго Международный день памяти животных, погибших от рук человека Именины 6 ноября празднуют: Иван Акакий Панас Арефий (Арефа) Елезвой Нердон Папий (Папа), Секлетея Сысой Феофил. Религиозные праздники: 6 ноября - день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Икона прославилась даром исцелять от мучительных болезней. К ней также обращаются те, кто находится в скорби и печали. Мученика Арефы и иже с ним Преподобного Феофила, затворника Печерского мученицы Синклитикии день постный Как сообщали Українькі Новини, Кабмин определил, сколько рабочих и праздничных дней на Рождество будет в 2020 году. Ранее в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда).