Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит

Завтра, 6 ноября, на Западе пройдут дожди, которые пришли в Украину еще на выходных. Температура воздуха днем до +23 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, местами существенный дождь, днем дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +10…+16 градусов, в Прикарпатье до +20 градусов. В Карпатах ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов. В Сваляве ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +13…+15 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+21 градус. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+18 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз на всю зиму, а также синоптики рассказали о погоде в ноябре.