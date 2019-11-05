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05 ноября 2019, вторник, 13:23 18 Карта
Общество 2019-11-05T13:24:08+02:00
Українські Новини
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит

Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит

Погода, Дождь, Прогноз погоды, Ноябрь, тепло, Погода на завтра
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Завтра, 6 ноября, на Западе пройдут дожди, которые пришли в Украину еще на выходных. Температура воздуха днем до +23 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.


В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, местами существенный дождь, днем дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +10…+16 градусов, в Прикарпатье до +20 градусов.

В Карпатах ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр



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