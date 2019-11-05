"Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що проблеми з Південним мостом, на якому у вересні на два тижні обмежили рух з боку вулиці Бойчука, може вирішити тільки спорудження нового мосту, повідомляє прес-служба сторінки в Facebook.

Нещодавно на Південному мосту були завершені роботи по заміні деформаційних швів. Як повідомили на підприємстві, протягом останніх 5-ти років було замінено 27 швів з 46-ти.

Однак проблема Південного мосту не вирішена, так як навантаження на нього у кілька разів перевищує проектую. Фахівці "Київавтодору" підрахували, що міст витримує навантаження майже 6 разів більше запланованої – 110 тис. автомобілів на добу замість проектних 18-20 тис. авто. Для того щоб розвантажити Південний міст, пропонується побудувати ще один - нижче за течією Дніпра.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві обмежать в'їзд вантажного транспорт щоранку з 07:00 до 10:00 з метою зменшити рівень забруднення повітря. Раніше в Києві на два місяці обмежили рух по одній з вулиць Печерського району.