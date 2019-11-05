підписатися на розсилку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 листопада 2019, вівторок, 14:48 11
Суспільство 2019-11-05T15:15:01+02:00
Українські Новини
"Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро

"Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро

Ремонт, Київ, Київавтодор, Південний міст
Міст в Києві. Фото: Facebook/Київавтодор
Міст в Києві. Фото: Facebook/Київавтодор

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що проблеми з Південним мостом, на якому у вересні на два тижні обмежили рух з боку вулиці Бойчука, може вирішити тільки спорудження нового мосту, повідомляє прес-служба сторінки в Facebook.

Нещодавно на Південному мосту були завершені роботи по заміні деформаційних швів. Як повідомили на підприємстві, протягом останніх 5-ти років було замінено 27 швів з 46-ти.

Однак проблема Південного мосту не вирішена, так як навантаження на нього у кілька разів перевищує проектую. Фахівці "Київавтодору" підрахували, що міст витримує навантаження майже 6 разів більше запланованої – 110 тис. автомобілів на добу замість проектних 18-20 тис. авто. Для того щоб розвантажити Південний міст, пропонується побудувати ще один - нижче за течією Дніпра.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві обмежать в'їзд вантажного транспорт щоранку з 07:00 до 10:00 з метою зменшити рівень забруднення повітря. Раніше в Києві на два місяці обмежили рух по одній з вулиць Печерського району.

Більше новин про: Ремонт Київ Київавтодор Південний міст

Архів
Новини
Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська 15:07
Україна вперше в історії обмежила обмежила генерацію "зелених" виробників 15:00
"Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро 14:48
Україну включили в число 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів 14:44
Журналісти хочуть бачити Авакова, Зеленського та Клименка на парламентських слуханнях з безпеки 14:35
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok