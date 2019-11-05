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05 ноября 2019, вторник, 11:58 1468
Внешняя политика 2019-11-05T12:34:03+02:00
Українські Новини
Японки вышли на показ в украинских костюмах, которые создали японские студенты

Японки вышли на показ в украинских костюмах, которые создали японские студенты

Япония, Костюм, Украинская культура, Украина-Япония, Дизайнеры
Японки в костюмах в украинском стиле. Фото: Виолетта Удовик/BBC
Японки в костюмах в украинском стиле. Фото: Виолетта Удовик/BBC

Костюмы на украинскую тематику создали трое студентов-дизайнеров японского колледжа Bunka Fashion College, а разрабатывали более 80 человек. Весь творческий процесс у студентов занял примерно полгода. Второй секретарь посольства Украины в Японии Виолетта Удовик рассказали, что целью японских студентов было показать, каким они видят украинский наряд через призму японской культуры, сообщает "BBC Украина".

Материал об украинской одежде студентам предоставили в посольстве Украины в Японии. Они изучили украинскую вышивку и орнамент и разработали дизайн. Свою коллекцию назвали Buvivian от сочетания английских слов brilliant ("блестящий") и vivid ( "красочный").

Удовик рассказывает, что колледж ежегодно организует фестиваль культур, который посещают более 20 тыс. человек.

"За три дня будет проведено 16 показов, поэтому это прекрасная возможность показать украинскую красоту, созданную японскими дизайнерами. Особенность проекту заключается в том, что он является примером настоящего межкультурного сотрудничества между двумя странами", - считает Удовик.

Японки в костюмах в украинском стиле. Фото: Виолетта Удовик/BBCЯпонки в костюмах в украинском стиле. Фото: Виолетта Удовик/BBC

Как сообщали Українські Новини, внешний вид Зеленского и его супруги произвел фурор в Японии. Также визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо.

Тем временем Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020.

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