Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Абэ за политику Японии по поддержке Украины и непризнанию аннексии Крыма и сохранение санкций против России.

Также Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов.

Эта помощь важна для поддержки украинских реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит почти в 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - сообщается в соцсетях главы государства.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию.