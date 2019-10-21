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21 октября 2019, понедельник, 10:35 187
Политика мира 2019-10-21T10:40:05+03:00
Українські Новини
Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020

Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020

Япония, Синдзо Абэ, официальный визит, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Абэ за политику Японии по поддержке Украины и непризнанию аннексии Крыма и сохранение санкций против России.

Также Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов.

Эта помощь важна для поддержки украинских реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит почти в 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - сообщается в соцсетях главы государства.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию.

Больше новостей о: Япония Синдзо Абэ официальный визит Владимир Зеленский

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