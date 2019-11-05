Японки вийшли на показ в українських костюмах, які створили японські студенти

Костюми на українську тематику створили троє студентів-дизайнерів японського коледжу Bunka Fashion College, а розробляли понад 80 осіб. Весь творчий процес у студентів зайняв приблизно півроку. Другий секретар посольства України в Японії Віолетта Удовік розповіли, що метою японських студентів було показати, яким вони бачать український наряд через призму японської культури, повідомляє "BBC Україна".

Матеріал про український одяг студентам надали у посольстві України в Японії. Вони вивчили українську вишивку і орнамент і розробили дизайн. Свою колекцію назвали Buvivian від поєднання англійських слів brilliant ("блискучий") і vivid ( "барвистий").

Удовік розповідає, що коледж щорічно організовує фестиваль культур, який відвідують понад 20 тис. осіб.

"За три дні буде проведено 16 показів, тому це прекрасна можливість показати українську красу, створену японськими дизайнерами. Особливість проекту полягає в тому, що він є прикладом справжнього міжкультурного співробітництва між двома країнами", - вважає Удовік.

Японки в костюмах в українському стилі. Фото: Віолетта Удовік/BBC

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