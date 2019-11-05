Еще один уволенный по люстрации прокурор восстановлен судом

Окружной административный суд Киева восстановил уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации) бывшего заместителя прокурора Киевской области Юрия Мельника и обязал выплатить ему почти 1 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Мельник занимал должность зампрокурора Киевской области с мая по октябрь 2014 года. Истец указывает, что 23 октября того же года его уволили с занимаемой должности согласно закону "Об очищении власти".

В связи с тем, что Мельник с 2008 по 2014 год занимал должность зампрокурора Ривненской области, на него распространяется люстрационный запрет занимать в течение 10 лет госдолжности.

Мельник считает, что закон "Об очищении власти" нарушает его конституционные права на труд, а кроме того, по его мнению, люстрация должна носить индивидуальный характер, а не применяться только потому, что он занимал определенную должность в определенное время.

Суд полностью согласился с позицией истца.

Таким образом, суд в конце октября признал незаконным увольнение Мельника с должности замгенпрокурора Киевской области и принял решение о его немедленном восстановлении.

Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры Киевской области 927 907 гривен за вынужденный прогул.

Как сообщали Українськi Новини, депутат от Слуги народа Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации.

Также, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании люстрировать чиновников времен Петра Порошенко.

Ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.