Еще один уволенный по люстрации прокурор восстановлен судом

Окружной административный суд Киева восстановил уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации) бывшего заместителя прокурора Киевской области Юрия Мельника и обязал выплатить ему почти 1 млн гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Мельник занимал должность зампрокурора Киевской области с мая по октябрь 2014 года. Истец указывает, что 23 октября того же года его уволили с занимаемой должности согласно закону "Об очищении власти". В связи с тем, что Мельник с 2008 по 2014 год занимал должность зампрокурора Ривненской области, на него распространяется люстрационный запрет занимать в течение 10 лет госдолжности. Мельник считает, что закон "Об очищении власти" нарушает его конституционные права на труд, а кроме того, по его мнению, люстрация должна носить индивидуальный характер, а не применяться только потому, что он занимал определенную должность в определенное время. Суд полностью согласился с позицией истца. Таким образом, суд в конце октября признал незаконным увольнение Мельника с должности замгенпрокурора Киевской области и принял решение о его немедленном восстановлении. Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры Киевской области 927 907 гривен за вынужденный прогул. Как сообщали Українськi Новини, депутат от Слуги народа Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации. Также, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. Ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.