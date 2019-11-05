подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 11:32 795
Судебная власть 2019-11-05T11:34:16+02:00
Українські Новини
Еще один уволенный по люстрации прокурор восстановлен судом

Еще один уволенный по люстрации прокурор восстановлен судом

Закон о люстрации, Генпрокуратура, Окружной административный суд Киева
Люстрация.
Люстрация.

Окружной административный суд Киева восстановил уволенного в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации) бывшего заместителя прокурора Киевской области Юрия Мельника и обязал выплатить ему почти 1 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Мельник занимал должность зампрокурора Киевской области с мая по октябрь 2014 года. Истец указывает, что 23 октября того же года его уволили с занимаемой должности согласно закону "Об очищении власти".

В связи с тем, что Мельник с 2008 по 2014 год занимал должность зампрокурора Ривненской области, на него распространяется люстрационный запрет занимать в течение 10 лет госдолжности.

Мельник считает, что закон "Об очищении власти" нарушает его конституционные права на труд, а кроме того, по его мнению, люстрация должна носить индивидуальный характер, а не применяться только потому, что он занимал определенную должность в определенное время.

Суд полностью согласился с позицией истца.

Таким образом, суд в конце октября признал незаконным увольнение Мельника с должности замгенпрокурора Киевской области и принял решение о его немедленном восстановлении.

Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры Киевской области 927 907 гривен за вынужденный прогул.

Как сообщали Українськi Новини, депутат от Слуги народа Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации.

Также, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании люстрировать чиновников времен Петра Порошенко.

Ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

Больше новостей о: Закон о люстрации Генпрокуратура Окружной административный суд Киева

Архив
Новости
Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10% 13:00
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
Милованов признался, что голосовал за Порошенко 12:48
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok