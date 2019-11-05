Ще один звільнений за люстрацією прокурор відновлений судом

Окружний адміністративний суд Києва відновив звільненого в порядку виконання закону "Про очищення влади" (люстрації) колишнього заступника прокурора Київської області Юрія Мельника і зобов'язав виплатити йому майже 1 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Мельник обіймав посаду заступника прокурора Київської області з травня по жовтень 2014 року. Позивач вказує, що 23 жовтня того ж року його звільнили з займаної посади відповідно до закону "Про очищення влади".

У зв'язку з тим, що Мельник з 2008 по 2014 рік обіймав посаду заступника прокурора Рівненської області, на нього поширюється люстраційна заборона обіймати протягом 10 років держпосади.

Мельник вважає, що закон "Про очищення влади" порушує його конституційні права на працю, а крім того, на його думку, люстрація повинна носити індивідуальний характер, а не застосовуватися лише тому, що він займав певну посаду в певний час.

Суд повністю погодився з позицією позивача.

Таким чином, суд наприкінці жовтня визнав незаконним звільнення Мельника з посади заступника генпрокурора Київської області та прийняв рішення про його негайне відновлення.

Крім того, суд постановив стягнути з прокуратури Київської області 927 907 гривень за вимушений прогул.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від Слуги народу Максим Бужанський вніс законопроект № 2287 про скасування закону про люстрацію.

Також, Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання люструвати чиновників часів Петра Порошенка.

Раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.