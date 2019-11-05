Депутат Дубинський буде вимагати повернути до бюджету гігантські премії Коболєва та інших начальників "Нафтогазу"

Депутат Дубинський буде вимагати повернути до бюджету гігантські премії Коболєва та інших начальників "Нафтога

Депутат Олександр Дубинський від "Слуги народу" має намір вимагати повернути в державний бюджет України величезні премії голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та інших начальників компанії. Про це Дубинський написав у своєму Telegram-каналі.

"Дуже цікаво зараз розвивається ситуація з транзитом російського газу через територію України. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна повинна "виключити з порядку денного судові претензії". Тобто, обнулити всі судові позови, за які Коболєв і Ко виписали собі багатомільйонні доларові премії. Треба буде обов'язково вимагати повернути їх до бюджету України", - написав Дубинський.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв відмовився коментувати розмір своєї зарплати, посилаючись на корпоративні правила, однак зізнався, що його зарплата - "це понад сім цифр до коми". Також Коболєв продає бізнес в Єгипті.

Тим часом бонуси голови НАКу Коболєва щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських.