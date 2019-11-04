У "Нафтогазі" розкрили деталі нового позову проти "Газпрому"

Виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів про суть позову, який нещодавно був поданий "Нафтогазом" проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж. Про це Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Вітренко повідомив, що було направлено заяву про захист і зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов "Газпрому".

Так, за словами Вітренка, "Газпром", по суті, хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу з транзитним контрактом.

"Російська сторона стверджує, що рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі, прийняте 28 лютого 2018, порушило баланс у контрактних відносинах між Нафтогазом і Газпромом", - розповів Вітренко.

Вітренко стверджує, що позиція "Нафтогазу" полягає в тому, що попередній арбітраж 4 роки розглядав це питання і детально розглянув всі аргументи сторін.

"Що стосується зобов'язання "Газпрому" подавати для транзиту не менш 110 млрд куб на рік, Стокгольмський арбітраж визнав, що в контракті чорним по білому написано про таке зобов'язання, і суд не погодився з доводами "Газпрому", що це положення контракту не повинно застосовуватися ... Тому наша позиція в тому числі полягає в тому, що, згідно з принципом "res judicata", це питання взагалі не повинно повторно розглядатися в арбітражі. У нас в контракті написано, що рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для виконання. Ми не можемо нескінченно судитися за одним і тим же питанням", - додав Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що Росія готова відновити транзит газу якщо Україна відмовиться стягнути з "Газпрому" $10 млрд.

А "Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.