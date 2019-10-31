Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд, - Путин

Президент России Владимир Путин заявляет, что Россия готова к возобновлению транзита газа через Украину при условии отказа украинских властей от взыскания с компании "Газпром" (Россия) 10 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передают Українськi Новини.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит", - сказано в сообщении со ссылкой на Путина.

Сообщается, что Путин выступает за обнуление всех требований с обеих сторон, после чего Россия начнет конструктивную работу и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня.

Как сообщали Українськi Новини, Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины.

А "Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.