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04 ноября 2019, понедельник, 22:43 43
Общество 2019-11-04T22:44:19+02:00
Українські Новини
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки

В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки

Вода, Отключение воды, отключение воды Донецк
Отключение воды. Фото: pixabay
Отключение воды. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета намерено прекратить централизованное водоснабжение Авдеевки, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка (около 37 тыс. жителей) 5-8 ноября из-за ремонта линии электропередач.

Об этом говорится в сообщении "Воды Донбасса", передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что энергопоставляющим предприятием будут проводиться плановые ремонтные работы.

"В связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водоснабжение планируется прекратить 5 ноября с 8:00 и возобновить 8 ноября в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области спустя несколько дней вернули воду почти 80 тыс. жителей.

Ранее в Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения.

Также летом в Полтаве половина жителей города осталась без воды.

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