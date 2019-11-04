В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета намерено прекратить централизованное водоснабжение Авдеевки, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка (около 37 тыс. жителей) 5-8 ноября из-за ремонта линии электропередач.

Об этом говорится в сообщении "Воды Донбасса", передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что энергопоставляющим предприятием будут проводиться плановые ремонтные работы.

"В связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водоснабжение планируется прекратить 5 ноября с 8:00 и возобновить 8 ноября в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области спустя несколько дней вернули воду почти 80 тыс. жителей.

Ранее в Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения.

Также летом в Полтаве половина жителей города осталась без воды.