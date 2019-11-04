МВФ не дасть транш Україні, поки Коломойський не поверне виведені з країни гроші, - ЗМІ

У Міжнародному валютному фонді відклали фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які були виведені з українських банків, у тому числі з Приватбанку. Про це повідомили в The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною, передає Страна.

Наголошується, що в МВФ заявили Зеленському, що він має більш агресивно домагатися повернення виведених коштів, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей і крадіжкою, йдеться в матеріалі.

"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ в отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшого в Україні фінансової установи, Приватбанку, до його націоналізації", — пише WSJ.

За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.

"Коломойський, один з найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентський пост, і з тих пір публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами", — пише видання.

У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом'якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.

"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", — резюмує видання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати бізнесменові і олігарху Ігорю Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.

Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському. Також Коломойський порадив Порошенко "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого".