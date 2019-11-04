Посещение депутатом Госдумы России оккупированного Донбасса - нарушение суверенитета Украины, - МИД

Министерство иностранных дел протестует против несогласованного с Украиной посещения депутатом Государственной Думы России Алексеем Журавлевым временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

МИД считает эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной визиты российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, и Крым грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указывается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к Журавлеву уже была применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета на въезд на территорию Украины.

Министерство указывает, что информация о пребывании депутата Журавлева на временно оккупированной территории Луганской области была распространена в средствах массовой информации.

"Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области", - сказано в сообщении.

Украинская сторона уже обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта упомянутой поездки и предоставления разъяснений о цели пребывания депутата Госдумы на оккупированной территории.

МИД призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездка официальных лиц России на территорию Украины может осуществляться по согласию украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украину не пустили депутата Госдумы России и вернули обратным рейсом.

Также Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

Разведение войск в Золотом завершилось 1 ноября.