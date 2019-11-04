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04 ноября 2019, понедельник, 21:03 58
Внешняя политика 2019-11-04T21:04:02+02:00
Українські Новини
МИД Канады назначил нового посла в Украине

МИД Канады назначил нового посла в Украине

Посольство Канады в Украине, Украина-Канада, Лариса Галадза
Лариса Галадза. Фото: ngu.gоv.uа
Лариса Галадза. Фото: ngu.gоv.uа

Послом Канады в Украине станет Лариса Галадза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, передают Українськi Новини.

"Лариса Галадза станет послом в Украине. Госпожа Галадза заменит Романа Ващука", - сказано в нем.

Галадза начала карьеру в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере.

До назначения послом занимала должность генерального директора департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Посол Канады в Украине Роман Ващук в пятницу завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию.

Как сообщали Українськi Новини, Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины. В том числе $25 млн на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.

Тем временем Канада не намерена признавать российские паспорта жителей Донбасса.

Ранее Президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля посетил Канаду для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.

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