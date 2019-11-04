подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму
04 ноября 2019, понедельник, 20:03 93
Выборы 2019-11-04T20:20:45+02:00
Українські Новини
Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму

Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму

Подделка, второй тур выборов Президента 2019, Бюллетени, Выборы Президента Украины, Избирательные бюллетени
Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

Марьинский районный суд Донецкой области приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 членов избирательной комиссии за подделку бюллетеней в ходе 2-го тура выборов Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 57-летняя и 56-летняя члены избиркома окружного избирательного округа №59 знали, что 57 человек не приняли участие в голосовании 21 апреля.

Поэтому после закрытия избирательных участков они подделали в графе контрольного талона подписи о якобы получении избирателями бюллетеней, сделали отметки напротив одного из кандидатов и в дальнейшем использовали их при подсчете голосов. Во время судебного слушания обвиняемые свою вину признали и заявили о раскаянии.

Суд назначил им наказание в виде 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровно полицейских попросили взломать сейф с бюллетенями. Также под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде.

21 апреля в Украине прошел второй тур голосования на выборах Президента.

Больше новостей о: Подделка второй тур выборов Президента 2019 Бюллетени Выборы Президента Украины Избирательные бюллетени

Архив
Новости
МИД Канады назначил нового посла в Украине 21:03
Завербованного боевиками артиллериста получил 8 лет тюрьмы 20:49
Украинцы отдают за коммуналку больше трети дохода: топ-способы экономии денег 20:46
Доллар к гривне обвалится: эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке 20:30
Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму 20:03
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok