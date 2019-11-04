Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму

Марьинский районный суд Донецкой области приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 членов избирательной комиссии за подделку бюллетеней в ходе 2-го тура выборов Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 57-летняя и 56-летняя члены избиркома окружного избирательного округа №59 знали, что 57 человек не приняли участие в голосовании 21 апреля.

Поэтому после закрытия избирательных участков они подделали в графе контрольного талона подписи о якобы получении избирателями бюллетеней, сделали отметки напротив одного из кандидатов и в дальнейшем использовали их при подсчете голосов. Во время судебного слушания обвиняемые свою вину признали и заявили о раскаянии.

Суд назначил им наказание в виде 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровно полицейских попросили взломать сейф с бюллетенями. Также под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде.

21 апреля в Украине прошел второй тур голосования на выборах Президента.