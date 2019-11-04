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04 ноября 2019, понедельник, 13:33 1077 Карта
Общество 2019-11-04T13:34:54+02:00
Українські Новини
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник

Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник

Погода, Потепление, Ветер, Дождь, Прогноз погоды, Погода на завтра
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Завтра, 5 ноября, в Украине ожидается тепло до +20 градусов. Местами пройдут дожди, а также будет ветер, который начался еще на выходных. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.


В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.


Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+18 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, только днем в Одесской и Николаевской областях без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. 

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