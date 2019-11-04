Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник

Завтра, 5 ноября, в Украине ожидается тепло до +20 градусов. Местами пройдут дожди, а также будет ветер, который начался еще на выходных. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.



На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.



В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.



В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.



В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.



В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.



На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, только днем в Одесской и Николаевской областях без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.



В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.



В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь.