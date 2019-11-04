В Украине объявили наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра

В понедельник, 4 ноября в Киеве и по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности.

Об этом сказано в сообщении КГГА, передают Українські Новини.

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Погода 4 ноября. Карта: Укргидрометцентр

Кроме того, согласно сообщению Укргидрометцентра, днем в понедельник по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах существенный дождь.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре и дождях.