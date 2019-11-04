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04 ноября 2019, понедельник, 09:15 1620 Карта
Общество 2019-11-04T09:31:44+02:00
Українські Новини
В Украине объявили наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра

В Украине объявили наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра

КГГА, Ураган, Ветер, Штормовое предупреждение, Штормовой ветер
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

В понедельник, 4 ноября в Киеве и по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности.

Об этом сказано в сообщении КГГА, передают Українські Новини.

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Погода 4 ноября. Карта: УкргидрометцентрПогода 4 ноября. Карта: Укргидрометцентр

Кроме того, согласно сообщению Укргидрометцентра, днем в понедельник по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах существенный дождь.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре и дождях.

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